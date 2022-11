Boğazına şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı; o anlar kamerada (2)

'ÖĞRETMENİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Adana'da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan ve öğretmeni Ömer Akdemir'in yaptığı 'Heimlich' manevrası ile kurtulan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlı, yaşananları anlattı. Maraşlı, "Derse girdim. Bilgisayarda ders yapacaktık. Sandalyeye oturdum sonra şeker boğazıma kaçtı. Daha sonra arkadaşıma 'Sırtıma vurur musun?' diye söylemeye çalıştım. Arkadaşım vurdu ama geçmedi sonra öğretmenimin yanına gittim o güçle. Yere düşecek gibiydim. Öğretmenime söyledim sırtıma vurması için. Öğretmenim de Heimlich manevrası yaparak beni kurtardı. Öğretmenime çok teşekkür ederim" dedi.

'İNSAN HAYATI ÇOK ÖNEMLİ'

Maraşlı'nın hayatını kurtaran öğretmeni Ömer Akdemir ise insan hayatının çok önemli olduğunu vurguladı. Akdemir, "Onu görünce telaşa kapıldım. Bir anda, 2021 yılında aldığım ilk yardım eğitimi aklıma geldi. O aşamada onu uygulamaya çalıştım. Öğrencimi ilk başta yukarıdan kavradığım için başarılı olamadım. Midesinin üzerine yumruk yapmak suretiyle 1-2 silkelemeden sonra öğrenci 'Ben rahatladım öğretmenim' dedi, bıraktım. Bununla alakalı insan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz az çok biliriz. Bu hususta ben de ondan daha fazla telaş durumuna girdim çünkü ilk defa başıma böyle bir olay geliyor. Burada kendimi biraz da bahtiyar hissediyorum. Böyle bir olayda panik yapmadan kendim müdahale etmeyi düşündüm ilk aşamada. Şükürler olsun ki öğrencim sağlığına kavuşmuş oldu. Her an her yerde başımıza gelebilir. Bunun çok örnekleri var ülkemizde. Temennimiz bir daha başımıza böyle bir şeyin gelmemesi. Sağlık ve sıhhatle gençlerimizin daha iyi şartlarda büyümesi" diye konuştu. (DHA)Nuri PİREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİREser PAZARBAŞI

2022-11-03



