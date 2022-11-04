30 metrelik çukura düştü; itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güven ÖZGÜL/ KARAİSALI (Adana), (DHA)ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kayalık alandaki 30 metrelik çukura düşen Hüseyin Kaplan (50), itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızıldağ Yaylası'nda meydana geldi. Kayalık alanda yürürken dengesini kaybeden Hüseyin Kaplan, yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu Kaplan'ı düştüğü çukurdan kurtardı. Sağlık ekibine teslim edilen Kaya, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL
2022-11-04 01:17:52
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