Seyyar satıcı kadının parasını ve telefonunu çalan şüpheli serbest



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, eşi çalışamadığı için evinin geçimini kaldırımda yeşillik satarak sağlayan Gamze Yılmaz´ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonunu çalan M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı´nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan şüphelinin, toptancılara vereceği 7 bin TL ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Olayı öğrenen mahalleli ise borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz´ın tezgahına akın etti. Zaman zaman ağlayan Yılmaz´ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

ÇALDIĞI PARA BULUNAMADI

Gamze Yılmaz´ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çukurova Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. M.K., saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üst aramasında çaldığı para bulunamazken, cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-04 10:02:25



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