Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü

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Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat (86), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Olay, 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat´ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü. Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat´ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-11-04 16:50:27



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