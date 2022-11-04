Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat (86), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.
Olay, 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat´ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü. Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat´ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2022-11-04 16:50:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.