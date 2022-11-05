Adanaspor-Pendikspor: 3-2

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA)-STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Evren, Roche, Emre, Hüseyin, Hakkı, Hakan, Bennasser (Dk. 77 Ferhat Katipoğlu), Tetteh (Dk. 60 Mehmet Sefa), Burak Çoban, Jallow (Dk. 84 Metehan)
PENDİKSPOR: Burak Öğür Regattin, Berkay, Murat, Ferhat (Dk. 82 Erhan), Gökcan, Hasan (Dk.75 Nıkolic), Mesut, Kappel (Dk.75 Oltan), Görkem (Dk.62 Ahmet), Thuram (Dk. 82 Thiam)
GOLLER: Dk. 11 Jallow, Dk. 24 Burak Çoban, Dk. 40 Roche (Adanaspor) Dk. 32 Thuram, Dk. 42 Kappel (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Jallow, Bennasser, Hakkı, Hüseyin, Roche, Evren (Adanaspor) Thuram, Gökcan, Murat (Pendikspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor´u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.
11´inci dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hüseyin, derine inerek ortasını açtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Jallow, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
24´üncü dakikada Adanaspor atağında geriden Hakan´ın yolladığı uzun pasla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Çoban, şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
32´nci dakikada Pendikspor atağında ceza sahasına yakın bölgede topla buluşan Regattin, bekletmeden ara pasıyla Rogerio Thuram´ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
40´ıncı dakikada Adanaspor´un sağ son çizgide kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bennasser´in ortasına yükselen Roche, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.
42´nci dakikada Pendikspor atağında topla buluşan Kappel, ceza sahasına hızla girerek bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.
61´inci dakikada Pendikspor atağında solda topla buluşan Ferhat son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Kappel´in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
90+3´üncü dakikada Adanaspor kontra atağında sağda topla buluşan Hakkı, ceza sahası içindeki Ferhat´ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
Karşılaşma Adanaspor´un 3-2´lik galibiyetiyle son buldu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-11-05 18:11:31
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