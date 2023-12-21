Adana Hakimliğine kim atandı?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği açıklandı. Açıklamanın ardından Adana hakiminin kim olduğu merak konusu oldu. İşte "Adana Hakimliğine kim atandı?" sorusunun yanıtı...
Son dakika gelişmesi ile adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değiştiği açıklandı. Duyuru sonrasında özellikle büyük illerdeki savcı ve hakimlerin kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Adana Hakimliğine kim atandı, Adana hakimi kim oldu? İşte merak edilenler...
ADANA HAKİMLİĞİNE KİM ATANDI?
Adana Hakimliğine daha önce Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevinde bulunmuş Hamdiye Yılmaz İmret atandı.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.