Adana, Osmaniye ve Hatay'da çöken binalar ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son dakika deprem haberleri

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Hatay ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları'ndan yapılan açıklamalarda bu illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

*Fotoğraf: İHA

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