Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülenlere yönelik 16 ilde 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 28'i savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 41'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası şüphelilerden 5'i daha serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 36 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülenlere yönelik 6 ay önce çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibin ardından 74 zanlının kimliğini tespit edilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 6 Ekim'de, Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de belirlenen adreslere 500 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlılardan 69'u gözaltına alınmış, adreslerde uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirilmişti.