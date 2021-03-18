Adana merkezli 2 ildeki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Adana merkezli 2 ildeki "tefeci" operasyonunda 32 milyon liralık çek ve senet ele geçirildi

Adana merkezli 2 ilde, 9 şüphelinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonu kapsamında 32 milyon 348 bin 652 liralık çek ve senet ele geçirildi.

Adana merkezli 2 ildeki
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, dün, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği ve 9 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerden A.T. ve babası H.T'nin yönettiği ileri sürülen grubun, yüksek faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyen kişilerin ev, arsa ve araçlarına zorla el koyduğu ve bu yöntemle 12 vatandaşı mağdur ettiği öğrenildi.

Zanlılar arasındaki özel bir tıp merkezinde görevli doktor H.B'nin de paraya ihtiyacı olan kişileri bu gruba yönlendirdiği belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 239 mermi, 65 kartuş, 32 milyon 348 bin 652 liralık 398 çek ve senet ile bunların fotokopileri, başkalarına ait 27 tapu ve tapu fotokopileri, alacakların yazılı olduğu 6 ajanda ve defter, araç satış sözleşmeleri, banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltındaki 1'i kadın 3 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, A.T, H.T. ve H.B'nin de aralarında olduğu 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlatmıştı. 1'i doktor 9 zanlı, Adana ve Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.​​​​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME