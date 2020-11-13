Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese yapılan baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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