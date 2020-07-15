Adana merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 2 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

İşlemleri tamamlanan 6'sı kadın 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Aralarında meslekten ihraç edilen 14 emniyet personeli bulunuyor

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, başkomiser, komiser, 4 komiser yardımcısı, başpolis ve 5 polis olduğu öğrenildi. Diğer zanlılar arasında ise aktif görevli 2 polis ile hemşire, diş hekimi, tapuda görevli memurun yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu arada, meslekten ihraç edilmiş 4. sınıf emniyet müdürü M.Ş'nin veri inceleme raporları ve HTS kayıtlarından elde edilen bilgilerden yola çıkılarak gözaltına alındığı, kocası eski Adana Asayiş Şube Müdürü M.C.Ş'nin de daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerden eski komiser yardımcılarının ardışık arama kaydı, veri inceleme raporu, HTS kayıtları ve mahrem imamlarla görüşme kayıtlarının bulunduğu, 5 eski polisten 3'ünün örgüt sohbetlerinde "hocalık" yaptığı, 2'sinin de ByLock kullandığı belirtildi.

Aktif görevdeki polislerden birinin ise ByLock kullandığı, diğerinin de veri inceleme raporu, ardışık arama kaydı, HTS kayıtları, mahrem imamla görüşme iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Hemşire, diş hekimi ve tapuda görevli memurun da ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana merkezli 7 ilde 13 Temmuz'da belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

,Yusuf Koyun