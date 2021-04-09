Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin geçici süreliğine kurdukları 1630 internet sitesinde, olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri ve mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 122 şüphelinin yakalanması için 510 polisin katılımıyla Adana merkezli 10 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.