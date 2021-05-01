Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

AA

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Atatürk ve Gazipaşa caddeleri ile Ziyapaşa ve Adnan Menderes bulvarları sessizliğe büründü. Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında, kısıtlama nedeniyle sakinlik oluştu. Kıyı şeridindeki oturma grupları, çocuk oyun alanları, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra vatandaşların denize girdikleri kumsallar da boş kaldı.

Hatay'da da kentin en işlek yerlerinden Atatürk ve İzzet Güçlü caddeleri ile tarihi Uzun Çarşı'da sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sakinliğe büründü.

Polis ekipleri 4 ilde de cadde ve kavşaklarda denetim yaptı, dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.