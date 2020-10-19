Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de eğlence yerleri ile restoranlarda Kovid-19 denetimi

AA

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik tarım ve orman, sağlık, ticaret il müdürlükleri ile zabıta ekiplerinin katılımıyla Şinasi Efendi Caddesi'nde denetim yapıldı.

Ekipler, kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik denetimde, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Mersin

Mersin Valiliği koordinesinde kent genelindeki kafe, restoran ve eğlence mekanları denetlendi.

Kontrollerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kaymakamlığın koordinesinde kentteki kafe, restoran ve eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin de katıldığı denetimlerde sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi konular denetlendi.

Kentte denetimlerin 7 gün boyunca süreceği belirtildi.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Vali Yılmaz, beraberinde Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ve İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşa tedbirlerle ilgili uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde kurallara uyulup uyulmadığının sahada kontrol edildiğini belirten Yılmaz, "Bu hastalıktan hep birlikte mücadele ederek, tedbirlere uyarak kurtulacağız. Kurallara hep beraber uyarsak bunu atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.