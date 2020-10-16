Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

AA

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki denetime katıldı.

Esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de de Adana'da da genel durum kontrolden çıkmış değil. Gayet iyi gidiyor. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. İnşallah hem arkadaşlarımızın çalışması hem vatandaşımızın gayretiyle bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtuluruz." dedi.

Elban, kentteki vaka sayılarındaki düşüşün devam edip etmediğinin sorulması üzerine, "Düşüş devam etti. Artık minimum düzeylere geldi. Gayretimiz bunun da altına düşürmek. Şu an için hafif düşüş eğilimiyle seyir devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Elban, denetim sırasında girdiği bir şarküteride çalışan Nurullah Kılıç'ın, "Evleneceğim kızın babasına bir mesaj verir misiniz?" şeklindeki isteğine, "Senin gibi meslek sahibi pırıl pırıl delikanlıya kız vermeyecek de kime verecek? İsmi de İbrahim Şeker. Zaten şeker gibi adammış, bence verir o." diyerek esprili yanıt verdi.

- Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz ilçesinde esnafa yaptıkları ziyarette Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür eden Su, tedbirlerin sürdürülmesini istedi.

Su, gazetecilere, kent genelinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrollerinin yapıldığını belirterek, "3 önemli kuralımız var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Bunları yaparsak, temizliğe de dikkat edersek çok rahat şekilde pandeminin üstesinden gelebiliriz. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hatay

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Atatürk Caddesi'ndeki denetimde, maske, hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulunup esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Tetikoğlu, gazetecilere, insanların artık Kovid-19 ile yaşamayı öğrendiğini söyledi.

Türk milletinin birçok badire atlattığını kaydeden Tetikoğlu, "Bunu da aşacağımızı umuyorum çünkü milletimiz necip ve güçlü bir millet. Bu hafta okullarımızı da açtık. Şu anda dönüşleri aldığımızda, okullarımızda herhangi bir sorun yok, veliler de bu durumdan çok memnun. Ümit ediyorum, artık bu belanın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kamu sağlığını ilgilendiren bu mücadelede destek olan bütün halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşa tedbirlerle ilgili uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde kurallara uyulup uyulmadığının sahada kontrol edildiğini belirten Yılmaz, "Bu hastalıktan hep birlikte mücadele ederek, tedbirlere uyarak kurtulacağız. Kurallara hep beraber uyarsak bunu atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.