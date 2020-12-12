Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

Gönüllü gençler Erzurum'da yaban hayatı için doğaya ekmek ve yem bıraktı

AA

Adana'da insanların yoğun kullandığı Büyük Saat, Ziyapaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de altyapı ve benzeri faaliyetlerini yürüttü.