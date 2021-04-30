Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

AA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Mavi ve Bülent Angın bulvarları ile Atatürk Parkı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ekiplerce, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında, araç trafiği yoğunluğunun kısmen azaldığı görüldü.

Kıyı bandındaki meydanların yanı sıra oturma alanları, oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları ise kısıtlamayla boş kaldı.

Hatay'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Fatih ve Atatürk caddelerinde sakinlik olduğu dikkati çekti.

Vali Ürgen ve 15 Temmuz Milli İrade parkları boşalırken, polis ekiplerinin de denetimlerini sıkı şekilde sürdürdüğü gözlendi.

- Osmaniye

Osmaniye'de tam kapanmanın ilk günü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının tenha olduğu görüldü.

Polis ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaya ve sürücüler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.