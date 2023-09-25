Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - En Son Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - En Son Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde Şıhmus Şaşatlı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartıştı. Daha sonra çıkan kavgaada bıçaklı saldırıya uğrayan Şaşatlı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 25.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:29 facebook

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