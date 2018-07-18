Adana'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'da, sahil ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta denizin altında bulunan kültürel miras değerlerinin nitelik ve tespiti, koordinatlarının alınması ve ülkenin milli envanter kaydına geçirilmesi amacıyla su altı envanterleme çalışmaları başlatıldı.
AA'nın haberine göre Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu (ICOMOS ICH) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinesinde Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu başkanlığında kentte ilk defa sistematik su altı tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Yurtiçi ve yurtdışından su altı arkeologları ile öğrencilerin yer aldığı 18 kişilik bilimsel bir ekibin, Akdeniz Üniversitesine ait tam donanımlı "Arkeo" adlı gemiyle 10 gün boyunca tespit çalışmaları yapacağını aktaran Öniz, gerçekleştirilecek dalışlarla Karataş ilçesindeki Magarsus ve Yumurtalık'ta bulunan Aigeai antik kentlerine ilişkin su altında bulunan kalıntılara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
Öniz, çalışmaların amacının, denizin altındaki kültürel miras değerlerinin nitelik ve tespiti, bunların koordinatlarının alınmasıyla ülkenin milli envanter kaydına geçirilmesi olduğunu kaydetti.
"ÖNCELİKLE TESPİT ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"
Envanter çalışması kapsamında, antik limanların ilk yapıldıkları dönemlerde nasıl kullanıldığı, mimari yapıları ile fonksiyonlarının da araştırılacağını vurgulayan Öniz, şöyle devam etti:
"Bu limanlara gelen gemilerin batıkları, buradaki denizcilerin kullanım eşyaları ve bu limanların hangi dönemlerde kullanıldığını da inceleyeceğiz. Gemimiz burada yaklaşık 10 gün kalacak bu sene ilk çalışmalar gerçekleştirilecek. Önümüzdeki sene Adana Valiliğimizin de destekleriyle çok daha uzun bir süre bu kıyıların envanter çalışmasını yapıp bitirmiş olacağız.
Öncelikle tespit çalışması yapacağız. Yani denizin altında nelere sahibiz, neleri korumamız gerekiyor, hangi bölgeler dalış turizmine açılabilir bunların incelenmesi gerçekleştirilecek. Bu arada kayda değer arkeolojik batıklar varsa ki mutlaka olacaktır, bunları da Adana Müzesi ile değerlendirip kazılarını da önümüzdeki yıllarda muhtemelen başlatacağız."
Öniz, başlattıkları çalışmaların uzun yıllar sürecek sistematik bir sürecin ilk basamağı olduğunu anlatarak, çalışmalar sırasında çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de su altı arkeolojisi alanında eğitim görüp, deneyim kazanacağını sözlerine ekledi.
Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de 160 kilometrelik sahil bandına sahip kentte, su altı çalışmalarının başlatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Adana'nın sadece kültürel mirasının korunması anlamında değil, aynı zamanda deniz kum güneşle beraber tarihinin de turizme açılması anlamında başlatılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirten Tari, antik liman kenti olan Karataş ve Yurutmalık'ın çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu ve bu nedenle envanter çalışmasından çok güzel sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.