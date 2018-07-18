Adana'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

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Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de 160 kilometrelik sahil bandına sahip kentte, su altı çalışmalarının başlatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Adana'nın sadece kültürel mirasının korunması anlamında değil, aynı zamanda deniz kum güneşle beraber tarihinin de turizme açılması anlamında başlatılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirten Tari, antik liman kenti olan Karataş ve Yurutmalık'ın çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu ve bu nedenle envanter çalışmasından çok güzel sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.