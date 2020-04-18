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Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki karantina uzatıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4 Nisan'da başlayan karantina uygulaması 15 gün daha uzatıldı. 19 Nisan Pazar günü saat 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle daha ilçeye giriş çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi

adana
AA

Valilikten yapılan açıklamada, Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tufanbeyli ilçesinde nüfusa oranla koronavirüs vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi, 15 yeni pozitif hasta tespit edilmesi ve takip edilen 110 temaslı kişi bulunması nedeniyle bu virüsün yayılmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 19 Nisan Pazar günü saat 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle ilçeye giriş çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Adana'ya giriş ve çıkışların da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla 15 gün daha durdurulduğu kaydedildi.Tufanbeyli ilçesi 4 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

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