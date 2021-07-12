Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

M.D. idaresindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil, Güney Kıyıboyu Caddesi üzerinde, Melih Yaşar'ın kullandığı 01 BVY 43 plakalı motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yaşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Bu sırada, olay yerine gelen Yaşar'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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