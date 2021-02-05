Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 TF 519 plakalı otomobili durdurmak istedi.Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Zanlıların otomobille Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, kavşaklarda önlem aldı.Takibi sürdüren polis, Fevzi Paşa Mahallesi'yle Turhan Cemal Beriker Bulvarı kesişiminde şüphelileri yakaladı.

Üç zanlının üst aramasını ve otomobilde inceleme yapan ekipler, suç unsuru bulamadı.Zanlılar ve araç detaylı incelenmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.