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Adana, polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

Adana'da üzerinde kontak anahtarı unutulan ticari taksiyi çaldığı önü sürülen kişi, polisle girdiği kovalamacada kaza yapınca yakalandı

Adana, polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
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DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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