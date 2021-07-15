Polis otosuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.U. idaresindeki 01 AEG 264 plakalı hafif tacir araç, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hacı Sabancı Bulvarı kesişiminde içerisinde iki polisin bulunduğu ekip aracıyla çarpıştı.Kazada hafif ticari araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.Yaralı polisler Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralılar ise ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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