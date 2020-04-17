Adana Şehir Hastanesinde Kovid-19 laboratuvarı hizmete başladı

AA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) laboratuvarı hizmete girdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte hızlı sonuç almak için ikinci laboratuvarın hizmete girdiğini kaydetti.

Adana'da koronavirüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde şimdiye kadar sadece Halk Sağlığı Laboratuvarlarında çalışıldığını ifade eden Demirtaş, bugünden itibaren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde çalışılmaya başlandığını belirtti.

Aynı anda iki laboratuvarla hizmet verilmesiyle tahlillerin daha hızlı sonuçlanacağını vurgulayan Demirtaş, "Buradaki amacımız, test sonucu verme süresinin daha kısa olması, pozitif vakaların ilimizdeki pandemi hastanelerine bir an önce yönlendirilmesi ve hastanın temaslılarının filyasyonunun daha hızlı sağlanması ve bulaş hızının düşmesidir. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Laboratuvarının hizmete girmiş olması son derece önemli bir çalışmadır." ifadesini kullandı.