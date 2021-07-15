Sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Köklüce Mahallesi Sümbül Caddesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.Sulama kanalından çıkartılan cesedin, dün Levent Mahallesi civarından kanala giren Suriye uyruklu 10 yaşındaki Muhammed Nur Alevi'ye ait olduğu belirlendi.Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR