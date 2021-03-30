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Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı

Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Hüseyin Ortaç tutuklandı.

Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı
AA

Jandarma ekiplerince ikametinde yakalanan firari sanık Ortaç, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mardin Ömerli Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Vural'ın yargılama aşamasındaki, "Saldırı öncesi Mardin'de Hüseyin Ortaç'ın evine gittim." şeklinde ifadesiyle ilgili savunmasını sordu.

Sanık Hüseyin Ortaç, Adana Valiliğine yönelik saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ve PKK'lı teröristlerle irtibatının bulunmadığını ileri sürdü.

Örgüt mensuplarını evinde barındırmadığını iddia eden Ortaç, "Benim evimde Adana Valilik patlamasına ilişkin örgütsel bir görüşme gerçekleşmemiştir. Mehmet Emin Vural'ın hakkımdaki ifadesini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanları, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Hüseyin Ortaç'ın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Patlamayla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, firari Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz'ın dosyaları ayrılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz, Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Murat Tan, Sultan Tan, Gurbet Vural, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Nuri Bağış, Zeynep Turan, Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

M.K, A.S, G.E. ve E.E'nin delil yetersizliğinden beraatine, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle davasının düşürülmesine karar verilmişti.

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