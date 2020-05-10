Adana Valisi Demirtaş, 100 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü kutladı

AA

Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, 72 yaşındaki oğlu Muzaffer ve 34 yaşındaki torunu Hasan Toprak ile yaşayan 1920 doğumlu Kaçar'ı ziyaret etti. Çiçek ve çeşitli hediyeler verdiği Kaçar'ın Anneler Gününü tebrik eden Demirtaş, 100 yaşındaki kadının sağlık durumuna ilişkin de oğlu ve torunundan bilgi aldı.

Demirtaş, Kaçar'ın sağlık durumunu iyi gördüğünü belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın size çok selamı var. Sizin Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorlar. Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. Hayırlı ramazanlar." dedi.

Kaçar da ziyaretten dolayı teşekkür ederek "Senelerdir kalp hastalığı çekiyordum. Şimdi iyi oldu. Yaşım arttı tanıyamıyorum. Hepinize kurban olurum." diye konuştu.

Vali Demirtaş'ın "Bir sıkıntın var mı?" sorusuna Kaçar, "Orucumu tutamıyorum ama Kur'an okuyorum." diye yanıtladı.

Ziyarette, Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş da bulundu.