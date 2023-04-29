Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ardından sık sık takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesini her gün inceliyor. 29 Nisan Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. İşte 29 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...