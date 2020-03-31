Adana'ya gelenlere koronavirüs tedbirleri için evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli şehirlerden kente gelenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.Sağlık ekiplerince, kara yolu ve otoyollarda oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Eldiven ve maske kullanan polis ekipleri de kente gelenlere, "Dünyada ve ülkemizde yaygın olan koronavirüs salgının sizleri ve ailenizi etkilememesi, tüm topluma yayılmaması için en yakın yoldan evinize dönmenizi rica ediyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz." dedi.Sürücüler ve bazı yolcular da polis ekiplerine teşekkür etti.