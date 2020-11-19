Adana’da bir kişiyi bıçaklayıp cep telefonunu gasbeden zanlılar tutuklandı

Bakkal ve market çalışma saatleri

AA

Tahir Z. (20),çalıştığı iş yerindeki mesaisinin ardından evine dönmek için merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda yürüdüğü sırada yanına motosikletli iki kişi yaklaştı.

Şüphelilerden biri kız arkadaşını aramak için Tahir Z’den cep telefonunu istedi. Bunun üzerine Tahir Z, telefonunu zanlıya verdi.

Kız arkadaşına ulaşamadığını belirten şüpheli, Tahir Z’ye telefonunu verip arkadaşıyla uzaklaştı.

Bir süre sonra iki zanlı kendilerine küfrettiği iddiasıyla Tahir Z’nin peşine düştü.

Şüpheliler, Tahir Z’yi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayıp cep telefonunu da gasbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı Tahir Z, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak zanlılara ulaştı

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki yaklaşık 30 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini belirlediği zanlılardan Hüseyin C’yi (19) çalıştığı kargo firmasında yakaladı.

Hüseyin C’nin ifadesi doğrultusunda olayın diğer şüphelisi olduğu ileri sürülen Serhat A. (18) da gözaltına alındı.

Ekip, zanlıların 650 liraya sattığını tespit ettiği cep telefonu bularak sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.