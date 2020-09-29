Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 74065 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette paketçi olarak çalışan 37 yaşındaki Nail Polat, bir apartmanın 9’uncu katında oturan Murat Akol’a sipariş getirdi.

Polat siparişi teslim ettikten sonra, asansörün kapısını açtı. Asansörün kabini başka bir katta olduğu için Polat, 9’uncu kattan zemin kata düştü. Siparişi teslim alan Murat Akol ise durumu fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat’ın olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi. Polat’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.