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Adana’da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağış, elektrik tellerini kopardı, ağaçlar devrildi. Bir aracın üzerine kopan elektrik telleri ile birlikte devrilen ağaç Kozan belediyesi ve Adana büyükşehir belediyesi park bahçe ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Adana
İHA

Kozan’da Andıl Caddesinde fırtına nedeni ile kopan elektrik telleri ve ağaç, Hakan Narin’e ait 46 HH 127 plakalı ford transit aracın üzerine düştü. Elektrik görevlileri bölgede elektrik akımını keserek Kozan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi park bahçeler ekipleri ağacı keserek aracı kurtardılar. Araç sahibi Hakan Narin bir anda fırtına yaşandığını kaydederek aracının üzerine ağaç düştüğünü kaydetti. Narin, aracının az hasarla kurtulduğu için sevindiğini belirtti.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, ilçede yaşanan fırtınada gelen ihbarları değerlendirdiklerini kaydederek, “Kozan Belediye Başkanımız yaşanan afet sonrası tüm birimler ile iletişime geçerek mağdur olan vatandaşlara yardımcı olunması talimatı ile sahadayız. Sokak sokak hasarları tespit ettik, ihbarları değerlendirdik. Burada bir aracın üstünde ağaç düştü onu temizliğini yaparak kaldıracağız. Atatürk parkında da 4 ağacımız devrildi. Park bahçeler ekiplerimiz ile sahada çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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