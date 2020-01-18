TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Adanaspor, Akhisarspor'u konuk etti.
Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Akhisarspor'da Avdija Vrsajevic, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Adanaspor, puanını 13 yaparken, Akhisarspor ise 28 puana çıktı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Seyfettin Ünal
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Renan Diniz, Savaş Polat, Diop, Hakan Barış (Dk. 89 Celil Yüksel),Furkan Özçal (Dk. 74 Bagayoko),Eren Keleş, Ahmet Dereli, Roni
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Vrsajevic, Cocalic, Tolga Ünlü, Cikalleshi, Çekdar Orhan (Dk. 88 Muhammet Reis),Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Onur Ayık (Dk. 46 Erhan Çelenk),Ergin Keleş (Dk. 46 Bjarnason)
Kırmızıkart: Dk. 90+2 Vrsajevic (Akhisarspor)
Sarıkart: Dk. 65 Bjarnason (Akhisarspor)
YORUMLAR