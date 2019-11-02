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HaberlerFutbol

Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı

Adanaspor

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Serhat Tunç),Utku Şen (Dk. 53 Eren Keleş),Marvin Sinan Büyüksakarya, Özgür Özdemir (Dk. 63 Özkan Taştemur),Furkan Özçal, Renan Diniz, Okan Adil Kurt, Roni

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 78 Mutlu Güler),Poepon, Mustafa Sami Can Keskin (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç),Hakan Arslan, Dodo (Dk. 80 Burak Bekaroğlu),Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Sarı kartlar: Dk. 8 Ümit Kurt, Dk. 26 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 67 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Melih Okutan, Dk. 84 Cumali Bişi (Boluspor),Dk. 55 Veli Kızılkaya, Dk. 59 Özgür Özdemir, Dk. 66 Okan Kurt, Dk. 84 Serhat Tunç ( Adanaspor)

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