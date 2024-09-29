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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 0 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 0 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Eren Karadağ ve penaltıdan Ferhat Yazgan'la bulduğu gollerle kazanan Çorum FK, puanını 9'a yükseltti. Adanaspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:10
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        Çorum FK, Adana'da üç puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çorum FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13'te Eren Karadağ ve 27. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan attı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 9'a yükseltirken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Çorum FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.

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