Adanaspor: 0 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Eren Karadağ ve penaltıdan Ferhat Yazgan'la bulduğu gollerle kazanan Çorum FK, puanını 9'a yükseltti. Adanaspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13'te Eren Karadağ ve 27. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 9'a yükseltirken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Çorum FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.