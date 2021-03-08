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Adanaspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı

Adanaspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1
AA

Adanaspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Emir Eray Eyisoy

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Atalay Babacan (Dk. 46 Ergin Keleş),Serhat Tunç (Dk. 79 Daniel),Berkan Fırat (Dk. 72 Ahmethan Köse),Serdar Özkan, Umut Sözen (Dk. 87 Fıratcan Üzüm),Ozegovic​​​​​​​

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cumali Bişi, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90+3 Abdulkadir Özgen),Anıl Taşdemir (Dk. 59 Enes İlkin),Halil Çolak (Dk. 73 Otoo),Mert Örnek, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 59 Muhammed Ali Doğan),Manaj

Goller: Dk. 22 Oğuzhan Çapar (Aydeniz Et Balıkesirspor),Dk. 90+1 Ozegovic​​​​​​​ (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Serhat Tunç, Dk. 74 Hakan Çinemre, Dk. 81 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor),Dk. 77 Atilla Özmen, Dk. 90+5 Muhammed Ali Doğan (Aydeniz Et Balıkesirspor)

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