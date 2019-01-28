Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında kupada Fenerbahçe'yi eleyerek büyük ses getiren Ümraniyespor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İstanbul ekibi, 21. dakikada Muhammed Gönülaçar ile öne geçti: 0-1. İlk yarı böyle biterken 80. dakikada Emircan Altıntaş farkı ikiye çıkardı: 0-2. 87. dakikada ev sahibinden Ahmet Dereli farkı bire indirirken mücadelede başka gol olmadı ve kazanan Ümraniyespor oldu. Ümraniye bu sonuçla bu sezon deplasmandaki 4. galibiyetini aldı.