Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir),Roni, Furkan Özçal, Eren Keleş (Dk. 67 Bagayoko),Utku Şen
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Wellington, Patrick Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Diouf, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Allahyar Sayyadmanesh),İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 38 Eslem Öztürk, Dk. 70 Ali Aytemur (İstanbulspor),Dk. 47 Özgür Özdemir, Dk. 81 Utku Şen (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Engin İpekoğlu (teknik direktör) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Roni, Dk. 62 Furkan Özçal, Dk. 68 Özgür Özdemir, Dk. 84 Veli Kızılkaya, Dk. 86 Bagayoko (Adanaspor),Dk. 63 Wellington (İstanbulspor)
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