Adanaspor: 3 - Eskişehirspor: 2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Ömer Tevfik Özkoç, Ata Yıldırım
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Okan Kurt (Dk. 64 Serhat Tunç),Bagayoko (Dk. 61 Eren Keleş),Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eze, Arabidze (Dk. 79 Roni)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Berkay Tolga Dabanlı),Cemali Sertel, Mevlüt Çelik, Milinkovic (Dk. 77 Ferhat Kiraz),Furgan Polat (Dk. 61 Sissoko),Sekidika, Mehmet Özcan, Emre Güral, Issah
Goller: Dk. 15 ve Dk. 89 (Penaltıdan) Eze, Dk. 66 Eren Keleş (Adanaspor),Dk. 28 Sekidika, Dk. 56 Ahmet Dereli (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Milinkovic, Dk. 54 Furgan Polat, Dk. 89 Emre Güral, Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor),Dk. 68 Serhat Tunç, Dk. 87 Roni, Dk. 90 Serdar Bingöl (Adanaspor)
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