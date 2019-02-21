Adanaspor'da Eyüp Arın dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Coşkun Demirbakan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Eyüp Arın'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Coşkun Demirbakan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak takımın gençlik ve gelişim sorumlusu Eyüp Arın'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Eyüp Arın, daha önce de birçok kez Adanaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.