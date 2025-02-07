Adanaspor'da Hakan Keleş dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.
Giriş: 07.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:18
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 Şubat'ta teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayırmıştı. Turuncu-beyazlı ekip, teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor’umuz, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.
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