İHA

Eskişehirspor'da futbolculuk döneminde şampiyonluk yaşamış ve kaleci antrenörlüğü yapmış, uzun yıllar 1. Lig ve Süper Lig'de görev alan Adanaspor Yardımcı Antrenörü Sefer Hakan Olgun, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine tepki göstererek görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

TFF'nin önceliğinin insan sağlığı olmayıp, parayı tercih ettiğini iddia eden Olgun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri çok isteyerek ve istenilerek geldiğim Adanaspor kulübünden bu sabah saat 06:30 itibariyle Adanaspor tesislerinde kaldığım odadan eşyalarımı toplayarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Görevini bıraktığını açıklayan Sefer Hakan Olgun, "TFF'nin çağrısıyla Eskişehir'den buraya geldim. Ve şimdide ikamet ettiğim Eskişehir'e gitmek üzere şu an itibariyle odamdan eşyalarımı toplamak kaydıyla ayrılmak üzere hazırlık yapıyorum. Sizlerin hiç birinin umurunda olduğunu da zannetmiyorum. Maddiyatı geçtim maneviyattan da hiç bir zaman anlamadınız. Anlamış olsaydınız parayı değil de Türkiye'deki futbolcuları futbol emekçisi ve emektarlarını düşünüyor olurdunuz. Şahsım Sefer Hakan Olgun olarak Türkiye Cumhuriyeti futboluna ve sporuna profesyonel anlamda 20 sene hizmet etmiş bir Türk futbolcusu ve antrenörü olarak sizlerden utanıyorum. Sizin gözünüzde biz Türk futboluna hizmet eden ve etmiş olan antrenörleri, futbolcuları ve hizmetkarlarının zerre kadar değerinin olmadığını da son 2 ayda daha da iyi anlayıp pekiştirdim. İşiniz gücünüz spor veya sağlık değil sadece para ve bunu sizler aldığınız kararlarla bizzat ulusa telaffuz ettiniz. Tüm dünya ve Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden korona virüs hastalığı belasından sizin yapamadığınız ve bir türlü beceremediğiniz erteleme veya tescil edemediğiniz işimizi ben şahsen şu an öncelikle kendi sağlığım ve sonrasında hizmet ettiğim Adanaspor camiası futbolcuları ve ailesine ekmek götürmek zorunda olan personelini düşünerek, kendi kararımla ülkecek içinde bulunduğumuz ve nereden geleceğini bilmediğimiz korona virüs belasından dolayı Adanaspor'daki kaleci antrenörlüğü görevimden alınan yanlış kararlar yüzünden istemeyerek ayrılıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ayrıca diğer ileri gelen devlet adamlarımızın evde kal çağrılarına uyarak kaldığım evime gitmek için Adanaspor'daki kaleci antrenörlüğü iş akdimi kendi isteğim ve rızamla noktalıyorum. Ayrıca Adanaspor'da şahsıma çalışma fırsatı veren sevgili Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e ve hocamız Coşkun Demirbakan'a teşekkür ederim. Adanaspor takımındaki futbolcu kardeşlerimin ve hizmetkarlarının gözlerinden öpüyorum. Erzurumspor camiası başta olmak üzere Covit -19 virüsüyle başbaşa kalmış olan Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimle. Sağlıcakla kalın" diye konuştu.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun'un istifa ettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci antrenörü Olgun'un yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, dün gece yönetim kurulumuza 'Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle manevi olarak etkilendiğini ve ailesinin yanında olmak istediğini' bildirerek kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını beyan etmiştir. Adanaspor ailesi olarak bu kararına saygı gösterdiğimizi belirtir, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.