Adanaspor - Kardemir Karabük sahaya çıkıyor

Adanaspor ve Kardemir Karabük, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Adanaspor son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kardemir Karabük, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Adanaspor galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Kardemir Karabük galibiyet oranı 9.00. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Adanaspor son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kardemir Karabük ise Kayserispor maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Adanaspor, 4 gol attı ve 6 gol yedi.

Kardemir Karabük, dış sahada 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kardemir Karabük 1 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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