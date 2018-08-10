Adanaspor - Sanica Boru Elazığspor maçı istatistikleri

Adanaspor ve Sanica Boru Elazığspor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Adanaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sanica Boru Elazığspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; Adanaspor galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.70, Sanica Boru Elazığspor galibiyet oranı 5.30. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Adanaspor son haftadaki Balıkesirspor müsabasında 0-1 yenildi.

Sanica Boru Elazığspor ise G.Antep Bld.Spor karşılaşmasında 1-2 yenildi.

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