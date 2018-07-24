Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bu ligin şakası yok. Süper Lig gibi değil. Bu ligde herkes şampiyon olabilir." dedi.

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde kamp yapan Adana ekibi, 2 günlük iznin ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Arslan ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı futbolcular, düşük tempoda koşu ve koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.

Turuncu-beyazlı takımın yeni transferleri santrfor Robert Feczesin ile kanat oyuncusu Claudiu Bumba, sağlık kontrolünden geçirildi.

Cihat Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlk antrenmanı dayanıklılık üzerine yaptık. Üçüncü etap, biraz daha hazırlık maçlarına yönelik olacak. Daha önceki antrenmanlar dayanıklılık ve kuvvet üzerineydi. Şimdi lige hazırlık yönünde çalışmalar yapıyoruz. İşin biraz daha teknik ve taktik tarafına gireceğiz." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya ile anlaşmıştık. İki de yabancı oyuncu aramıza katıldı. Başka transferlerimiz de olacak. Bir ya da iki arkadaş ile yollarımızı ayıracağız. Daha da güçlenmemiz gerekiyor. Bir iki mevkide eksik kaldık. Sol bek ve orta saha ile ilgili görüştüğümüz arkadaşlar var. Birkaç gün içerisinde bunları da tamamlayacağız."

Cihat Arslan, ligin çok çekişmeli ve zor geçeceğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce de söylemiştim; Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep ve Denizlispor, transferde çok hamle yaptılar. Adana Demirspor da güçlü transferlere girdi. Çok önemli oyuncular aldı. Boluspor da var. Her takım bu ligde favori konumuna geçebilir. Bu ligin şakası yok. Süper Lig gibi değil. Orada 4 takım üstte, diğerleri düşmeme çabası içerisinde. Bu ligde herkes şampiyon olabilir."

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