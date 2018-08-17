Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta elenen ve yeni sezonun ilk maçında Altay'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ümraniyespor, 2. haftada Adanaspor'u konuk etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan İstanbul ekibi, ilk 3 puanını aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 29. dakikada Recep Aydın ile 1-0 öne geçti. Ardından 4 dakika sonra bir de penaltı kazanan Ümraniyespor'da Leandrinho beyaz noktadan hata yapmadı: 2-0. İlk yarı bu skorla noktalandı. İkinci yarıda ataklar devam etti. Adanaspor'da Robert Feczesin'nin 90+4'teki golü skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Ümraniyespor 3 puana ulaştı. İlk hafta Elazığ ile sahasında 1-1 berabere kalan Adanaspor ise 1 puanda kaldı. Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor 3. haftada Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.





STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Dialiba (Dk. 83 Vasilogiannis), Leandrinho (Dk. 58 Atabey Çiçek)

ADANASPOR: Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Dk. 22 Emre Can Coşkun), Göksu Alhas, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 46 Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Bumba, Feczesin

GOLLER: Dk. 29 Recep Aydın, Dk. 33 Leandrinho (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 90+4 Feczesin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Gökhan Sazdağı, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 78 Hakan Barış, Dk. 84 Veli Kızılkaya, Dk. 90+5 Bumba (Adanaspor), Dk. 39 Merthan Açıl, Dk. 43 Appindangoye, Dk. 55 Recep Aydın (Ümraniyespor)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ