115 karakter öldü 0:00 / 0:00

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Yapımını FFP Media adına Şenel İlhan’ın üstlendiği, 11 Mart’ta gösterime girecek olan aksiyon türündeki 'Adanış Kutsal Kavga', ünlü aksiyon serisi 'John Wick'in ölüm rekorunu kırdı.

Dövüş sahneleri ile seyirciyi hayli şaşırtmaya hazırlanan film, aksiyon sinemasının son dönemdeki en popüler yapımı 'John Wick'in tahtına göz dikti. 77 karakterin öldüğü 'John Wick'in koyduğu çıtayı hayli yukarıya taşıyan ‘Adanış Kutsal Kavga’nın aksiyon sahnelerinde toplam 115 karakter filmin sonunu göremeden ölüyor.

Senaryosu Baki İlhan'ın imzasını taşıyan ve Hankando Akademi çıkışlı özel dövüş tekniklerinin kullanıldığı 'Adanış Kutsal Kavga', aksiyon sahneleriyle de dikkat çekecek. Filmin yönetmenliğini ''Two Fingers Honey' ile Arnavutluk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atmış yönetmen Emir Khalilzadeh'nin üstlendi.

'Adanış Kutsal Kavga', henüz vizyona girmeden 5 ülkeye de satılarak dikkat çekti. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aksiyon sahneleri olarak tanımlanan görüntüleriyle, 'Adanış Kutsal Kavga' dövüş sporları ve aksiyon sinemasının merkezi sayılan Tayvan, Güney Kore ve Japonya'da büyük ilgi gördü. Bu ülkelerin yanı sıra İtalya ve İspanya filmin gösterim satın aldı.

'Adanış Kutsal Kavga'nın dövüş ve aksiyon sahnelerinde Kuzgun Akademi kurucusu, filmin aksiyon yönetmeni İlker Can Karagülle ve ekibi de görev aldı.

Adanmışlar ile karanlık Julius Ailesi arasındaki kutsal bir haritaya sahip olma mücadelesini konu alan film, için İstanbul'un dört bir köşesinde aksiyon sahneleri çekildi.