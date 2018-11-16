Kaza, akşam saatlerinde Kadınhanı- Polatlı yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çalış yönetimindeki hafif ticari araç, lastikleri patladığı için yolun sağına park eden pancar yüklü traktörün römorkuna çarpıp takla attı.

Bu sırada arkasından gelen Suriye uyruklu Ranım Aldarwısh'un yönetimindeki otomobil ise araca çarpmamak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Hüseyin Çalış yara almadan kurtulurken yanında bulunan Nebi Sarı, İsmail Tanık, Tunahan Tanık, Ali Kocalar, Rahmi Karataş ve Elif Çalış ile diğer sürücü Ranım Aldarwısh, yanındaki Lın Kana ve Mustafa Aziz Güzel yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçta bulunanların AK Parti Kadınhanı Belediye Başkanı aday adayı tanıtım toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayı duyan AK Partililer ise hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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