Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bir kez daha ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Kol gücü ve dayanıklılığın ön plana çıktığı oyun sonrasında eleme düellosu yaşandı. Düello sonrasında bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak 2025 Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da gözler hem ödül oyununa hem de eleme düellosuna çevrildi. Ödül oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İkinci etapta ise eleme düellosunu kaybeden bir kişi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazar Survivor kim elendi, kim gitti? İşte detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Doğuş Dicle - Kaan Kazgan (Atışı Doğuş seçecek.)
Batuhan Gökgöz - Melih Altın (Atışı Batuhan seçecek.)
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.